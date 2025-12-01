PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Am Samstagvormittag um kurz vor 11 Uhr kollidierten auf der Steubenstraße drei Autos miteinander, wobei ein Sachschaden von mehr als 18.000 Euro entstand.

Eine 41-jährige BMW-Fahrerin war auf der Steubenstraße in Richtung Rheingoldplatz unterwegs und wollte in die Straße Freiheitsplatz abbiegen. Da ihr jedoch ein Radfahrer entgegenkam und die Frau nicht absehen konnte, ob dieser an der für ihn roten Ampel stoppt, bremste die 41-Jährige ab. Eine hinter ihr fahrender 68-jährige VW-Fahrerin bemerkte das Bremsmanöver und hielt ebenfalls an. Ein weiterer 40-jähriger BMW-Fahrer bemerkte die Situation zu spät, kollidierte mit dem Heck des VW und schob diesen auf den davorstehenden BMW der 41-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden von mehr als 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

