POL-MA: Mannheim/BAB 6: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mannheim (ots)

Eine 39-jährige Frau war am frühen Samstagmorgen auf der A 6 bei Mannheim unterwegs und verursachte dabei einen Verkehrsunfall.

Die 39-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes kurz nach 1 Uhr die A 6 in Richtung Heilbronn. Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim fuhr sie bei geringem Verkehrsaufkommen einem voranfahrenden VW mit Anhänger hinten auf. Dabei wurde der Anhänger vom Zugfahrzeug abgerissen.

Beide Fahrzeuge sowie auch der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro entstanden. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch im Atem der 39-Jährigen auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Die Autobahnpolizei Mannheim ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die Mercedes-Fahrerin. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

