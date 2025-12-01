Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Durch einen geplatzten Lastwagenreifen kam es am Freitagnachmittag auf der A 6 bei Sinsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ein 32-jähriger Mann war gegen 17.15 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim Süd platzte am Sattelauflieger ein Reifen, der im weiteren Verlauf quer über alle Fahrstreifen nach links rollte und im Bereich der Mittelleitplanken liegen blieb. Teile des Reifens verteilten sich zudem über sämtliche Fahrstreifen.

Mehrere nachfolgende Verkehrsteilnehmer überfuhren mit ihren Fahrzeugen die Teile, wodurch diese beschädigt wurden. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Die Unfallaufnahme und Beseitigung der Reifenteile erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf.

