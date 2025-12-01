Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Warnbaken kollidiert

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug, mehrere beschädigte Warnbaken und ausgelaufene Betriebsstoffe sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen auf der A 5 bei Weinheim.

Eine 67-jährige Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem VW auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Am Beginn des Baustellenbereichs auf Höhe des Autobahnkreuzes Weinheim kam sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit fünf Warnbaken zusammen. Die Warnbaken mit Lichtmodul wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar waren. Am VW riss die Ölwanne auf, sodass Betriebsstoffe austraten und sich bis zum Parkplatz Fliegwiese auf einer Länge von rund 200 Metern ein Ölfilm auf der Fahrbahn bildete.

Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

Der Ölfilm musste durch eine Fachfirma beseitigt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Die linke Fahrspur musste vorübergehend gesperrt werden, kurzzeitig wurde die Fahrbahn komplett gesperrt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt die Autobahnpolizei Mannheim.

