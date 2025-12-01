PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Goldschmuck und Bargeld aus Wohnhaus entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag wurden aus einem Einfamilienhaus ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 18:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Straße Am Römerhof. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde eine Terrassentür aufgebrochen und im Inneren wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Neben knapp 150 Euro Bargeld wurde aus einer Schmuckschatulle Goldschmuck entwendet. Anschließend verließ der oder die Unbekannte die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist bislang noch unklar. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Fachdezernats für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben den Fall übernommen und suchen nach Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

