LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Landeskriminalamts: Tatverdächtiger nach schwerer Brandstiftung und versuchtem Mord in Leibertingen in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 22. Oktober 2025, auf Donnerstag kam es in Leibertingen, Landkreis Sigmaringen, zu einer Brandstiftung an einem abgestellten Pkw und zu Würfen mit Molotow-Cocktails.

Gegen 1:30 Uhr wurde die Polizei über einen Fahrzeugbrand vor einem Wohnhaus in Leibertingen informiert.

Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand ein Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf andere Fahrzeuge oder Gebäude übergreifen konnte. Zudem war gegen ein Wohnhaus in derselben Straße ein Molotow-Cocktail geworfen worden, der dabei aber nicht zu Bruch ging. Dieser wurde gelöscht, bevor er Schaden anrichten konnte.

Während die Polizeibeamten zusammen mit einem Feuerwehrmann den Brandort in Augenschein nahmen, wurde ein weiterer Molotow-Cocktail in deren Richtung geworfen, der wenige Meter vor den Beamten auf der Straße aufschlug und explodierte. Glücklicherweise wurde durch die Würfe mit den Brandsätzen gegen die Beamten und das Wohnhaus, in dem sich zum Zeitpunkt des Wurfes Personen aufhielten, niemand verletzt.

Aufgrund von Schmierereien im Tatortbereich kann ein politisch motivierter Hintergrund derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise führten die Ermittler auf die Spur eines 22-Jährigen. Bei der am 24. Oktober erfolgten Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen, der in Tatortnähe wohnt, wurden mehrere Gegenstände gefunden, die eine Tatbeteiligung vermuten lassen. Die sichergestellten Gegenstände werden aktuell kriminaltechnisch untersucht.

Der Mann selbst wurde bei einer Bekannten, bei der er am Freitagabend zu Besuch war, festgenommen. Er macht keine Angaben zu den Tatvorwürfen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde am 25. Oktober durch das Amtsgericht Hechingen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung gegen den Mann erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

