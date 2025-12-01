PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Schulstraße geparkten VW und flüchtete im Anschluss. Durch den Unfall wurde der linke vordere Kotflügel des VW stark eingedrückt, sodass Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205 / 2860-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

