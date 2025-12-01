Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Scharfkantige Metallgegenstände auf Fahrbahn verteilt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Derzeit ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich unter der Tel.: 0621 / 71849-0 zu melden.

Ersten Ermittlungen zufolge legte eine bisher unbekannte Täterschaft zu einem noch nicht genau bestimmbaren Zeitraum am Samstag mehrere Metallsterne (sogenannte Krähenfüße) auf die Fahrbahn der Römerstraße im Stadtteil Wallstadt. Um 18:30 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Skoda die Römerstraße und überfuhr dabei einen der spitzen Metallsterne, sodass hierdurch ein Loch im Reifen entstanden ist. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Gegenstände auf der verengten Fahrbahn im Baustellenbereich platziert worden sein.

Bereits Anfang November ereignete sich in der Römerstraße ein ähnlich gelagerter Vorfall, bei dem die Reifen zweier Fahrzeuge durch das Überfahren solcher Metallsterne beschädigt wurden. Verletzt wurde in beiden Fällen glücklicherweise niemand. Täterhinweise sind nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell