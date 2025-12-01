Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer verursacht Unfall im Kreuzungsbereich und flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 18:10 Uhr befuhren ein bisher unbekannter Autofahrer sowie ein 70-jähriger Toyota-Fahrer hintereinander die Neckarvorlandstraße in Fahrtrichtung Luisenring. Hierbei fuhr der 70-Jährige hinter dem Unbekannten. Im Kreuzungsbereich verlangsamte der Unbekannte seine Fahrt, da dieser beabsichtigte, nach links in eine Seitenstraße abzubiegen. Da er jedoch zu weit in den Kreuzungsbereich einfuhr, setzte er sein Fahrzeug für mehrere Meter zurück und kollidierte dabei mit der Stoßstange des Toyota. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte. An dem Toyota entstand Sachschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zum Fahrer und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell