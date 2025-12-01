PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer verursacht Unfall im Kreuzungsbereich und flüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 18:10 Uhr befuhren ein bisher unbekannter Autofahrer sowie ein 70-jähriger Toyota-Fahrer hintereinander die Neckarvorlandstraße in Fahrtrichtung Luisenring. Hierbei fuhr der 70-Jährige hinter dem Unbekannten. Im Kreuzungsbereich verlangsamte der Unbekannte seine Fahrt, da dieser beabsichtigte, nach links in eine Seitenstraße abzubiegen. Da er jedoch zu weit in den Kreuzungsbereich einfuhr, setzte er sein Fahrzeug für mehrere Meter zurück und kollidierte dabei mit der Stoßstange des Toyota. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte. An dem Toyota entstand Sachschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zum Fahrer und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:33

    POL-MA: Heidelberg: Pkw-Brand auf Firmengelände, PM Nr. 3 - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Samstagmorgen kam es um kurz nach 7 Uhr zu einem Brand auf dem Firmengelände eines Abschleppunternehmens in der Eppelheimer Straße. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein auf dem umzäunten Areal abgestellter weißer Transporter aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf angrenzende Fahrzeuge über. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:58

    POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenlaube in Vollbrand

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagabend brannte in Sinsheim-Hoffenheim eine Gartenlaube. Gegen 18:45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand einer Gartenhütte in der Eschelbacher Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand diese in Vollbrand. Der Brand konnte zügig gelöscht werden, sodass ein Übergreifen des Feuers auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren