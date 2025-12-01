Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenlaube in Vollbrand

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend brannte in Sinsheim-Hoffenheim eine Gartenlaube. Gegen 18:45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand einer Gartenhütte in der Eschelbacher Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei stand diese in Vollbrand. Der Brand konnte zügig gelöscht werden, sodass ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gartenparzellen verhindert werden konnte.

Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, da diese bislang noch ungeklärt ist. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit allerdings nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell