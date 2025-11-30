Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten im Straßenverkehr

Weinheim (ots)

Am 29.11.2025, kam es gegen 11 Uhr auf der B38 in Höhe der Einmündung Mannheimer Straße zu einem Vorfall, in dem ein Fahrer eines PKW´s seinen 27-jährigen Mitverkehrsteilnehmer durch eine Ohrfeige verletzte. Dieser war mit seinem Fahrzeug auf der B659 unterwegs gewesen und fuhr anschließend auf der B38 weiter. Der andere Verkehrsteilnehmer befand sich hinter dem 27-jährigen und setzte wiederholt die Lichthupe ein, da er offenbar mit dessen Fahrweise unzufrieden war. An der Einmündung der B38/ Mannheimer Straße überholte er den 27-jährigen. Kurz darauf hielten beide Fahrzeuge am Fahrbahnrand an. Es kam in der Folge zu einem kurzen Handgemenge zwischen den beiden Beteiligten inklusive einer Ohrfeige. Nach dem Vorfall stieg der unbekannte Mann wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca.35-40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Bart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten. Sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/10030 zu melden

