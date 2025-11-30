PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Streitigkeiten im Straßenverkehr

Weinheim (ots)

Am 29.11.2025, kam es gegen 11 Uhr auf der B38 in Höhe der Einmündung Mannheimer Straße zu einem Vorfall, in dem ein Fahrer eines PKW´s seinen 27-jährigen Mitverkehrsteilnehmer durch eine Ohrfeige verletzte. Dieser war mit seinem Fahrzeug auf der B659 unterwegs gewesen und fuhr anschließend auf der B38 weiter. Der andere Verkehrsteilnehmer befand sich hinter dem 27-jährigen und setzte wiederholt die Lichthupe ein, da er offenbar mit dessen Fahrweise unzufrieden war. An der Einmündung der B38/ Mannheimer Straße überholte er den 27-jährigen. Kurz darauf hielten beide Fahrzeuge am Fahrbahnrand an. Es kam in der Folge zu einem kurzen Handgemenge zwischen den beiden Beteiligten inklusive einer Ohrfeige. Nach dem Vorfall stieg der unbekannte Mann wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca.35-40 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, Bart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten. Sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201/10030 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 05:07

    POL-MA: Mannheim: Unfall auf der Neckarauer Straße - PM Nr. 2 und Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6168865) kam es in der Samstagnacht, gegen 01:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Neckarauer Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit drei Mitfahrern mit seinem AUDI S 8 die Neckarauer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Voltastraße ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:04

    POL-MA: Mannheim: Unfall auf der Neckarauer Straße - PM Nr. 1

    Mannheim (ots) - Es kam gegen 01:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neckarauer Straße. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Weitere Informationen liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Niklas Groß Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 23:13

    POL-MA: Zuzenhausen/RNK: Fahrzeug gerät auf L549 alleinbeteiligt ins Schleudern - PM Nr. 2

    Zuzenhausen (ots) - Wie bereits berichtet, kam es gegen 18:35 Uhr auf der L 549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem FIAT Punto die L 549 von Eschelbronn kommend in Fahrtrichtung Meckesheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt mit ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren