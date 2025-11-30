PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall auf der Neckarauer Straße - PM Nr. 2 und Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6168865) kam es in der Samstagnacht, gegen 01:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Neckarauer Straße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit drei Mitfahrern mit seinem AUDI S 8 die Neckarauer Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Voltastraße missachtete der Fahrzeugführer des AUDI S 8 das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem FORD Fiesta einer 23-jährigen Fahrzeugführerin, die bei Grün die Neckarauer Straße aus Richtung der Voltastraße queren wollte. Durch den Aufprall drehte sich der AUDI S 8 um die eigene Achse, beschädigte hierbei zwei Verkehrszeichen sowie einen angrenzenden Gartenzaun und kam ungefähr 30 Meter nach der Kollisionsstelle zum Stehen.

Durch die Kollision wurden alle fünf Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt und teilweise durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am AUDI S 8 wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt, der Sachschaden am FORD Fiesta auf ungefähr 15.000 Euro. Die Schäden an den Verkehrszeichen und dem Gartenzaun werden auf insgesamt ungefähr 900 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Fahrzeug- und zeitweise des Straßenbahnverkehrs.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim wurde mit der Unfallaufnahme beauftragt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde zudem ein Sachverständiger zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen wird der Verkehrsdienst Mannheim übernehmen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei diesem zu unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

