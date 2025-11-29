Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/RNK: Fahrzeug gerät auf L549 alleinbeteiligt ins Schleudern - PM Nr. 2

Zuzenhausen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gegen 18:35 Uhr auf der L 549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem FIAT Punto die L 549 von Eschelbronn kommend in Fahrtrichtung Meckesheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam sie aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug querte daraufhin die Fahrbahn und kam auf dem linken Grünstreifen zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin sowie die 16-jährige Mitfahrerin wurden durch den Unfall verletzt, konnten das Fahrzeug jedoch eigenständig verlassen. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Über die Schwere der Verletzungen liegen zum Berichtszeitpunkt keine Informationen vor.

Am FIAT Punto entstand ein Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Die L 549 wurde zwischen Meckesheim und Eschelbronn zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle voll gesperrt. Die Vollsperrung wurde gegen 19:45 Uhr aufgehoben.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls die Freiwilligen Feuerwehren Meckesheim und Eschelbronn im Einsatz.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

