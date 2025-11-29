Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung- Geschädigter verletzt, Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 17:20 Uhr, kam es im Bereich O3 / O4 in der Mannheimer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geriet eine vierköpfige Personengruppe mit dem jetzigen Geschädigten zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf mündete der Streit in Handgreiflichkeiten, wobei ein jetziger 20-jähriger Beschuldigter dem 29-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht schlug und nach ihm trat. Der Mann erlitt durch die Attacken eine Platzwunde am Kopf, Prellungen im Gesicht und am Oberkörper. Zur medizinischen Versorgung wurde er durch verständigte Rettungssanitäter in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Die Personengruppe ging nach der Tathandlung zu Fuß flüchtig. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte die Personengruppe durch Polizeibeamte des Polizeirevier Mannheim-Oststadt festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Tatverdacht gegen den jetzigen 20-jährigen Beschuldigten konnte erhärtet werden, wonach er festgenommen wurde. Die restlichen Personen der Gruppe waren nach jetzigem Ermittlungsstand nicht in die Handgreiflichkeiten involviert, jedoch Zeugen des Vorfalls. Ihre Personalien wurden erhoben.

Weitere Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621- 12580 zu melden.

