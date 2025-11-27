Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter raubte am Dienstagabend (25. November, 20:35 Uhr) eine Tankstelle an der Kaiser-Friedrich-Straße aus und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung.

Eine Mitarbeiterin (22) schilderte den Einsatzkräften, dass ein Mann im Alter von 30 bis 65 Jahren den Verkaufsraum betrat und unter Vorhalt eines Messers Bargeld forderte. Nachdem sie ihm den Kasseninhalt aushändigte, ergriff er die Flucht.

Ferner beschrieb sie ihn wie folgt: Der Täter soll 1,60 bis 1,70 Meter groß sein und eine dunkle Mütze, eine dunkle Winter-Kapuzenjacke sowie eine FFP2-Maske getragen haben. Er führte einen grauen Stoffbeutel mit sich.

Wer kann Angaben zu dem Flüchtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell