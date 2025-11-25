Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Enkeltrickbetrüger am Werk - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Das Telefon klingelte, eine Dame griff zum Hörer und der Betrüger war dran: "Oma, ich brauche Geld für eine neue spezielle Krankenhausbehandlung...". So ist es am Montagnachmittag (24. November, 16:30 Uhr) einer 90-Jährigen ergangen. Mutmaßliche Betrüger gaukelten ihr vor, der Enkelsohn zu sein, und forderten Wertgegenstände. Die Duisburgerin suchte Schmuck in Höhe einer niedrigen fünfstelligen Summe zusammen. Die Übergabe fand bei der Seniorin zu Hause in der Friedrich-Ebert-Straße statt. Den Einsatzkräften gegenüber gab die Rentnerin an, dass der Abholer zwischen 30 und 45 Jahre alt gewesen sei und eine Brille getragen habe. Er ergriff samt Beute die Flucht in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell