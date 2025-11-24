Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel/A 59: Verbotenes Kfz-Rennen - Autos beschlagnahmt

Buchholz: A59 (ots)

Ein Zeuge meldete der Duisburger Polizei um kurz nach Mitternacht am Sonntag (23. November, gegen 00:10 Uhr) ein verbotenes Kfz-Rennen zwischen einem BMW und einem VW auf der A 59 zwischen den Anschlussstellen Hochfeld und Buchholz (Richtung Düsseldorf). Die jeweils 22 und 24 Jahre alten Fahrer der Fahrzeuge hätten demnach mindestens zwei unbeteiligte Fahrzeuge auf etwa 50 Kilometer pro Stunde ausgebremst und dann wieder stark beschleunigt. Die Polizei konnte die Männer stellen. Einer von ihnen gab an, wegen eines technischen Defekts abgebremst zu haben. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeuge. Die beiden Fahrer müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen eines verbotenen Kfz-Rennens auseinandersetzen. Die Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sich mit weiteren Hinweisen zum Geschehen unter 0211/8700 beim Verkehrskommissariat 1 melden können.

