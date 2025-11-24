PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel/A 59: Verbotenes Kfz-Rennen - Autos beschlagnahmt

Buchholz: A59 (ots)

Ein Zeuge meldete der Duisburger Polizei um kurz nach Mitternacht am Sonntag (23. November, gegen 00:10 Uhr) ein verbotenes Kfz-Rennen zwischen einem BMW und einem VW auf der A 59 zwischen den Anschlussstellen Hochfeld und Buchholz (Richtung Düsseldorf). Die jeweils 22 und 24 Jahre alten Fahrer der Fahrzeuge hätten demnach mindestens zwei unbeteiligte Fahrzeuge auf etwa 50 Kilometer pro Stunde ausgebremst und dann wieder stark beschleunigt. Die Polizei konnte die Männer stellen. Einer von ihnen gab an, wegen eines technischen Defekts abgebremst zu haben. Die Beamten beschlagnahmten die Fahrzeuge. Die beiden Fahrer müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen eines verbotenen Kfz-Rennens auseinandersetzen. Die Polizei Düsseldorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sich mit weiteren Hinweisen zum Geschehen unter 0211/8700 beim Verkehrskommissariat 1 melden können.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Düsseldorf: 0211/8700

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 12:30

    POL-DU: Aldenrade: "Hilfsbereite" Trickbetrüger bestehlen Seniorin

    Duisburg (ots) - Eine 88-jährige Duisburgerin ist am Donnerstag (20. November) Opfer eines Trickbetrugs geworden. Gegen 13 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Männer unter falschen Vorwänden Zugang zu ihrer Wohnung und entwendeten Bargeld. Laut den Angaben der Seniorin bot ihr ein Unbekannter zunächst an, die Einkäufe in ihre Wohnung nahe des Waldgebiets Driesenbusch zu tragen. Nachdem der Mann die Einkäufe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren