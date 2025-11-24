PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Vermisstensuche nach zwei Teenagern - Bevölkerung um Mithilfe gebeten

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Sonntagvormittag (23. November) werden eine 12-Jährige sowie ein 13-Jähriger vermisst. Bei beiden Teenagern kann eine Eigengefährdung bzw. eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.

Das vermisste Duo soll am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr zuletzt auf der Gocher Straße in Neuenkamp gesehen worden sein. Die 12-Jährige sei im Besitz eines Tickets für den öffentlichen Personen- und Nahverkehr.

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug das Mädchen einen schwarzen Parka, eine hellblaue Jeans sowie weiße Sneaker der Firma "Nike". Ihr Wiedererkennungsmerkmal ist ein linksseitiger abgebrochener Schneidezahn. Der Junge trug eine schwarze Lederjacke, einen grauen Pullover und eine graue Jogginghose.

Intensive Fahndungsmaßnahmen an bekannten Kontaktanschriften in Duisburg und in Bielefeld sowie die Suche mit Unterstützung durch einen Mantrailer-Hund verliefen bislang erfolglos.

Fotos der beiden Vermissten finden Sie hier: 13-Jähriger https://polizei.nrw/fahndung/187153. 12-Jährige https://polizei.nrw/fahndung/187155.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und beim Antreffen der Teenager unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 12:30

    POL-DU: Aldenrade: "Hilfsbereite" Trickbetrüger bestehlen Seniorin

    Duisburg (ots) - Eine 88-jährige Duisburgerin ist am Donnerstag (20. November) Opfer eines Trickbetrugs geworden. Gegen 13 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Männer unter falschen Vorwänden Zugang zu ihrer Wohnung und entwendeten Bargeld. Laut den Angaben der Seniorin bot ihr ein Unbekannter zunächst an, die Einkäufe in ihre Wohnung nahe des Waldgebiets Driesenbusch zu tragen. Nachdem der Mann die Einkäufe ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 15:30

    POL-DU: Buchholz: 83-jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum - zwei Verletzte

    Duisburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (20. November) kam es gegen 9:40 Uhr auf dem Altenbrucher Damm zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Skoda-Fahrer verlor nach eigenen Angaben plötzlich das Bewusstsein und prallte daraufhin mit seinem Auto gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch seine 79-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren