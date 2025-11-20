Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: 83-jähriger Autofahrer kollidiert mit Baum - zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (20. November) kam es gegen 9:40 Uhr auf dem Altenbrucher Damm zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Skoda-Fahrer verlor nach eigenen Angaben plötzlich das Bewusstsein und prallte daraufhin mit seinem Auto gegen einen Baum.

Sowohl der Fahrer als auch seine 79-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Einsatzkräfte der Polizei sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Örtlichkeit in beide Fahrtrichtungen. Die Beamten stellten den Führerschein des 83-Jährigen sicher sowie den Skoda zur Beweissicherung. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizisten fertigten zudem einen Bericht für das Straßenverkehrsamt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt nun das Verkehrskommissariat 22 der Polizei Duisburg.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell