Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Hudeweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Samstag (15.11.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Hudeweg ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 10.30 - 19.10 Uhr. Der Tatort liegt nahe den Fischteichen am Horstwiesenweg. Zunächst hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um dann die Wohnräume nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell