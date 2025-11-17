Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrollen am Autohof Aurea

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Freitag (14.11.) fanden in der Zeit von 17.30 bis 23.30 Uhr kooperative Verkehrskontrollen auf dem Gelände des Autohofs Aurea statt.

Die Zielrichtung der Maßnahmen auf dem Rastplatz der stark frequentierten Autobahn lag in der Überprüfung von Verkehrsdelikten und in der Bekämpfung der allgemeinen Kriminalität.

Die Durchführung der Kontrollen fand unter Beteiligung des Hauptzollamts Bielefeld und der Ausländerbehörde des Kreises Gütersloh sowie durch Kräfte des Verkehrs- und Wachdienstes und Kriminalbeamten der Kreispolizeibehörde Gütersloh statt. Unterstützt wurden die Kontrollmaßnahmen durch Einheiten des Technischen Hilfswerks Gütersloh, die den Kontrollort mit Absperrmaterial und Technik zur Ausleuchtung bestückten. Darüber hinaus errichtete das THW Gütersloh ein Behandlungszelt, in welchem mögliche Blutproben durch einen Arzt entnommen konnten.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 152 Fahrzeuge überprüft. Hierbei leiteten die Beamten vier ordnungsrechtliche Verfahren, wegen des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, ein sowie zwei Strafanzeigen wegen Trunkenheit. Den Fahrzeugführern wurden jeweils Blutproben entnommen. Bei einem Autofahrer ergab die Überprüfung, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und leiteten auch hier ein Strafverfahren ein.

Im Weiteren ahndeten die Kräfte diverse Ordnungswidrigkeiten, wie z.B. Gurtverstöße oder die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Aber auch nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder in den Fahrzeugen, defekte Beleuchtungseinrichtungen oder nicht mitgeführte Dokumente fielen bei den Kontrollen auf.

Auch zukünftig wird die Kreispolizeibehörde Gütersloh mit den Kooperationsbehörden Kontrolleinsätze im Sinne der Verkehrssicherheit durchführen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell