Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Verletzte bei Unfall auf der Marienfelder Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstag (13.11., 17.40 Uhr) erlitten mehrere Personen bei einem Unfall auf der Marienfelder Straße Verletzungen. Eine 19-jährige Gütersloherin wurde schwer verletzt.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen, befuhr eine 20-jährige Audi-Fahrerin die Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh. In Höhe der Kronenstraße fuhr sie auf einen verkehrsbedingt haltende VW eines 21-jährigen Güterslohers auf. Der VW wurde dabei in einen davor stehenden Skoda einer 46-jährigen Gütersloherin geschoben. Insgesamt erlitten alle sieben beteiligten Personen Verletzungen. Eine 19-jährige Beifahrerin aus dem Audi wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Alle anderen waren leicht verletzt. Darunter war auch ein 8-jähriges Kind im in dem Audi und ein 11-jähriges Kind in dem Skoda. Der Audi und der VW wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle teilweise gesperrt.

