PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Russischsprachige Wunderheiler erbeuten tausende Euros - Festnahme durch Gütersloher Kripo

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Verl (FK) - Monatelang behelligten sogenannte Wunderheiler eine Seniorin aus dem Bereich Verl. Sie gaukelten der Dame vor, bevorstehendes Unheil von ihr abwenden zu wollen. Um dieses zu können, forderten sie immer wieder Geld.

Die Kontaktaufnahmen liefen über Textnachrichten und über russischsprachige Anrufer. Mehrfach verlangten sie Geld. Dabei versprachen sie immer wieder, dass sie dieses gewinnbringend für die Seniorin anlegen würden.

Am Mittwoch (12.11.) gelang es der Gütersloher Kripo einen Geldabholer und einen Komplizen auf frischer Tat festzunehmen. Zuvor waren abermals mehrere Anrufe bei der Dame eingegangen, in welchen sie massiv unter Druck gesetzt worden war.

Festgenommen worden sind zwei Männer aus Bremerhaven. Sie sind 25 und 48 Jahre alt und sind ukrainische Staatsbürger. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:15

    POL-GT: Radfahrprüfung an der Grundschule

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK)- Dienstag (18.11.2025, 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Parkschule in Rheda die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Dienstag begegnen, können Sie sie ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 10:27

    POL-GT: Ehrlicher Finder gibt Portemonnaie ab - Inhaber gesucht

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Ein ehrlicher Finder gab am Mittwoch (12.11.) ein Portemonnaie bei der Polizei ab. Die dunkle Lederbörse, in welcher sich ein hoher Geldbetrag befindet, lag im Bereich des Aquatunnels in der Flora Westfalica. Die Polizei Gütersloh sucht den Inhaber des Portemonnaies. Weitere Angaben zu der Höhe des Geldbetrags werden nicht veröffentlicht. Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren