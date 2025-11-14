Polizei Gütersloh

POL-GT: Russischsprachige Wunderheiler erbeuten tausende Euros - Festnahme durch Gütersloher Kripo

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Verl (FK) - Monatelang behelligten sogenannte Wunderheiler eine Seniorin aus dem Bereich Verl. Sie gaukelten der Dame vor, bevorstehendes Unheil von ihr abwenden zu wollen. Um dieses zu können, forderten sie immer wieder Geld.

Die Kontaktaufnahmen liefen über Textnachrichten und über russischsprachige Anrufer. Mehrfach verlangten sie Geld. Dabei versprachen sie immer wieder, dass sie dieses gewinnbringend für die Seniorin anlegen würden.

Am Mittwoch (12.11.) gelang es der Gütersloher Kripo einen Geldabholer und einen Komplizen auf frischer Tat festzunehmen. Zuvor waren abermals mehrere Anrufe bei der Dame eingegangen, in welchen sie massiv unter Druck gesetzt worden war.

Festgenommen worden sind zwei Männer aus Bremerhaven. Sie sind 25 und 48 Jahre alt und sind ukrainische Staatsbürger. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen.

