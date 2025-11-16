PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw Brand in Rheda

Gütersloh (ots)

Rheda - Wiedenbrück (LS) Am Sonntag, dem 16.11.25, erhielt die Polizei Gütersloh gegen 01:15 Uhr Kenntnis von einem brennenden Pkw im Parkhaus eines fleischverarbeitenden Betriebes. Bei Eintreffen der Polizei stand der betreffende Pkw in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr Rheda gelöscht. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Opel , es parkte in der zweiten Etage des Parkhauses. Ein daneben geparktes Fahrzeug wurde leicht beschädigt.

Bei dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Rheda - Wiedenbrück gab an, das Fahrzeug kurz vor der Brandentstehung im Parkhaus abgestellt zu haben. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

