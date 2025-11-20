Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Brand in unbewohnter Dachgeschosswohnung - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. November, 15 Uhr) kam es zu einem Brand in einer unbewohnten Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Spatenstraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte den Brand bemerkt und die anderen Bewohner des Hauses rechtzeitig informiert, sodass niemand verletzt wurde.

Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließen nach jetzigem Kenntnisstand einen technischen Defekt aus. Das KK 11 sucht daher Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Hauses gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell