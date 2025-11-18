Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Folgemeldung: Wurf vom Hochhaus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Weil drei bisher Unbekannte am 21. Oktober einen Gegenstand vom Dach eines Hochhauses an der Ottostraße warfen, ermittelt seither eine Mordkommission der Polizei Duisburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20251022homberg

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Wurfgeschoss um eine Gehwegplatte. Nur durch einen Zufall blieb ein Mann (53), der zu dem Zeitpunkt an dem Mehrfamilienhaus vorbeiging, unverletzt.

Die Kriminalbeamten suchen weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die das Trio bei der Tat oder auch bei dessen Flucht beobachtet haben. Ergänzend hängen an dem Hochhaus an der Ottostraße Plakate mit einem Zeugenaufruf. Hinweise nimmt die Polizei an der nächsten Polizeidienststelle oder unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

