PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Folgemeldung: Wurf vom Hochhaus - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Weil drei bisher Unbekannte am 21. Oktober einen Gegenstand vom Dach eines Hochhauses an der Ottostraße warfen, ermittelt seither eine Mordkommission der Polizei Duisburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Duisburg.

Wir berichteten: https://duisburg.polizei.nrw/20251022homberg

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Wurfgeschoss um eine Gehwegplatte. Nur durch einen Zufall blieb ein Mann (53), der zu dem Zeitpunkt an dem Mehrfamilienhaus vorbeiging, unverletzt.

Die Kriminalbeamten suchen weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die das Trio bei der Tat oder auch bei dessen Flucht beobachtet haben. Ergänzend hängen an dem Hochhaus an der Ottostraße Plakate mit einem Zeugenaufruf. Hinweise nimmt die Polizei an der nächsten Polizeidienststelle oder unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 11:15

    POL-DU: Ruhrort: Polizei geht Hinweis nach - Drogenfund

    Duisburg (ots) - Eine Zeugin gab der Polizei einen Hinweis, dass am Montagabend (17. November, 19:50 Uhr) aus einer Wohnung an der Fürst-Bismarck-Straße heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt werde. Zivile Polizisten beobachteten das Mehrfamilienhaus und kontrollierten einen herauskommenden 18-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge Haschisch fest und stellten diese sicher. Der junge ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:40

    POL-DU: Ruhrort: Pedelec-Fahrer stürzt bei Ausweichmanöver

    Duisburg (ots) - Ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Montagmittag (17. November) auf der Krausstraße bei einem Ausweichmanöver verletzt. Der Radfahrer war gegen 11:50 Uhr unterwegs, als ihm ein schwarzer Renault Megane entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 46-Jährige aus, geriet dabei jedoch ins Rutschen und stürzte zu Boden. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer soll ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:00

    POL-DU: Duisburg: Mehrere Verletzte bei Unfällen am Wochenende im Stadtgebiet

    Duisburg (ots) - Zwischen Freitagabend (14. November) und Sonntagnachmittag (16. November) gab es mehrere Unfälle mit Verletzten im Stadtgebiet. Hier die Details: Bei einem Abbiegeunfall am Freitagabend (gegen 18:20 Uhr) in Beeck haben sich ein 50-jähriger und seine 49 Jahre alte Frau verletzt. Sie sind beide gemeinsam auf einem Fahrrad auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren