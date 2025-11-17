Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Mehrere Verletzte bei Unfällen am Wochenende im Stadtgebiet

Duisburg (ots)

Zwischen Freitagabend (14. November) und Sonntagnachmittag (16. November) gab es mehrere Unfälle mit Verletzten im Stadtgebiet. Hier die Details:

Bei einem Abbiegeunfall am Freitagabend (gegen 18:20 Uhr) in Beeck haben sich ein 50-jähriger und seine 49 Jahre alte Frau verletzt. Sie sind beide gemeinsam auf einem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs gewesen, als ein Unbekannter in einem silbernen Auto verbotenerweise nach links in die Straße "Marktplatz" abgebogen ist. Der 50-Jährige musste ausweichen und stürzte mit seiner Frau. und verletzte sich. Auch seine Frau erlitt Verletzungen. Der Autofahrer fuhr davon. Das Verkehrskommissariat bittet ihn und Zeugen, sich unter 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Am Samstagvormittag (gegen 11:15 Uhr) wurde ein 75-Jähriger bei einem Unfall auf der Laaker Straße in Meiderich verletzt. Ein 69-Jähriger auf einem Leichtkraftrad hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen den 75-Jährigen geprallt, der gerade am Kofferraum seines Autos stand. Er kam mit Verletzungen im Bereich der Beine und Hüfte in ein Krankenhaus. Auch der 69-Jährige wurde verletzt.

Ebenfalls am Samstagvormittag (gegen 11:15 Uhr) hat es in Meiderich einen Unfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Mazda gegeben. Im Bereich der Kreuzung Bürgermeister-Pütz-Straße/Anschlussstelle A 59 in Fahrtrichtung Düsseldorf war der Streifenwagen mit Sirene und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz. Die 42-Jährige im Mazda sei nach rechts ausgewichen um eine Rettungsgasse zu bilden, erklärte sie den Einsatzkräften. Da auch der Streifenwagen über rechts ausweichen wollte, kam er ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Die 42-Jährige blieb unverletzt. Bei den beiden Polizisten im Streifenwagen blieb es bei leichten Verletzungen.

