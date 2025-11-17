Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Duisburg und der Staatsanwaltschaft Duisburg: 18-Jähriger schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagabend (16. November, gegen 19:20 Uhr) auf der Wanheimer Straße von einem bislang Unbekannten schwer verletzt worden. Zeugen berichteten den alarmierten Polizisten von Schussgeräuschen. Ein dunkel gekleideter Mann sei dann in die Sichenhausstraße in Richtung Heerstraße gerannt. Ein Notarzt kümmerte sich um den 18-Jährigen vor Ort; er wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren - unter anderem Patronenhülsen - und befragten Zeugen. Zudem werden mögliche Videoaufzeichnung ausgewertet.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertete die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Unter deren Leitung richtete die Polizei Duisburg eine Mordkommission ein. Die Fahndung nach dem Täter und die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise werden unter Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

