POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Polizei ermittelt nach Fußballspiel
Duisburg (ots)
Nach einem Fußballspiel auf einer Sportanlage an der Straße Honnenpfad kam es am Freitagabend (14. November, 21:36 Uhr) zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Wanheimer Spieler verletzt wurde.
Nachdem sich der Spieler über ein Tor und den anschließenden Sieg gefreut und gejubelt hatte, soll eine Personengruppe von 10 bis 15 Personen auf ihn körperlich eingewirkt haben. Als die Information geflossen sein soll, dass die Polizei verständigt wurde, ergriffen die Beteiligten die Flucht. Der Leichtverletzte lehnte eine ärztliche Behandlung ab.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.
