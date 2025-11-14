PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Bei Reinigungsarbeiten angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (13. November, 9:43 Uhr) griff ein Unbekannter einen Mann (63) an, der an der Aakerfährstraße Ecke Schlegtendalstraße einen Aufzug einer U-Bahnhaltestelle reinigte.

Unvermittelt schlug der Mann dem Duisburger mit der Faust ins Gesicht. Der 63-Jährige stürzte auf den Boden der Aufzugskabine und griff nach einem Werkzeug, um sich zu verteidigen.

Der Tatverdächtige habe ihm daraufhin den Gegenstand abgenommen und dem Duisburger mehrfach gegen den Körper getreten. Hierbei soll der Unbekannte ihn auch bedroht haben.

Letztendlich gelang es dem Verletzten aus der Aufzugskabine zu flüchten. Als ein Unbeteiligter (81) dem Duisburger zu Hilfe eilen wollte, wurde auch er von dem Mann bedroht.

Der Tatverdächtige stieg daraufhin in den Aufzug, fuhr ins Untergeschoss und verschwand. Polizisten nahmen den Vorfall auf und veranlassten die Sicherung von Videomaterial aus einer Überwachungskamera. Der Flüchtige soll circa 40-45 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß sein. Er hat schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

