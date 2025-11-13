PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Verpuffung in Mehrfamilienhaus - Ein tödlich Verletzter

Duisburg (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochabend (12. November, 23 Uhr) mit starken Kräften zu einem Wohnungs- und Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße aus.

Der Feuerwehr gelang es, eine Ausweitung des Brandes auf andere Häuser zu verhindern und das Feuer zu löschen. Im Verlauf der Löscharbeiten entdeckten Rettungskräfte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss einen tödlich verletzten Mann (61). Zwei Passantinnen (20) wurden vor dem Wohnhaus durch umherfliegende Glassplitter in Folge einer Verpuffung verletzt.

Während eine Frau nach erfolgter Behandlung vor Ort wieder gehen konnte, brachten Rettungskräfte die zweite Verletzte zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes sperrten Polizisten die Moerser Straße weiträumig ab.

Nachdem das Feuer gelöscht war, nahmen Brandermittler die Ermittlungen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde auch ein Brandsachverständiger eingesetzt. Ebenso beantragte die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht Duisburg die Durchführung einer rechtsmedizinischen Untersuchung des Verstorbenen, die heute (13. November) vorgenommen wurde.

Die durch den Sachverständigen vorgenommene Brandursachenermittlung ergab, dass ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden kann. Somit ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass der Brand durch den 61-Jährigen verursacht wurde. Ob dies vorsätzlich oder fahrlässig geschah, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

