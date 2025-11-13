PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Dellviertel: "E-Bike-Angebot der besonderen Art" - 46-Jähriger bietet gestohlenes Fahrrad einem Polizisten an

Duisburg (ots)

Ein zivil gekleideter Polizist ist in der Nacht zum Donnerstag (13. November, gegen 1:50 Uhr) auf der Heerstraße von einem Fahrradfahrer angesprochen wurden - und der hatte ein "besonderes" Angebot für den Beamten. Der 46-Jährige bot dem Polizisten sein E-Bike zum Verkauf an. Der Mann verlangte dafür 150 Euro - ein Angebot, das aufgrund des erkennbar hohen Werts des Fahrrads und des Erscheinungsbildes des Mannes sofort Misstrauen erregte. Der Beamte gab sich daraufhin als Polizist zu erkennen und fixierte den Duisburger. Kurze Zeit später trafen Unterstützungskräfte ein.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte. Er konnte zudem nicht nachweisen, dass er der Eigentümer des Rades ist. Die Einsatzkräfte brachten den 46-Jährigen zur Polizeiwache Präsidium, um seine Identität festzustellen. Das E-Bike wurde sichergestellt; seine Herkunft ist Gegenstand der Ermittlungen. Der 46-Jährige muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen.

