Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: 35-Jähriger attackiert und Handy geraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Samstag (8. November, 17 Uhr) kam es auf der Freiligrathstraße zu einem Raubüberfall, bei dem zwei Männer einen 35-Jährigen körperlich attackiert und sein Handy gestohlen haben. Ein Unbekannter eilte zur Hilfe, woraufhin das Duo wegrannte. In der Hektik der Flucht ließen die Täter das entwendete Handy fallen, welches von der Polizei sichergestellt werden konnte. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Laut einer Zeugenaussage sollen mehrere Passanten den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei Duisburg bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Duo wird wie folgt beschrieben:

- Person 1: Ca. 1,80-1,85 Meter groß, kurze Haare, Geheimratsecken, Beule und Kratzer (möglicherweise Cut) am linken Auge, Kinn- sowie Schnauzbart, schwarze Kleidung (Jacke, Hose), Schuhe mit schwarz-weißen Streifen (Zebramuster) - Person 2: Ca. 1,80-1,85 Meter groß, Vollbart (kurz geschnitten), blaue Cap, schwarze Kleidung (Jacke mit Kapuze, Handschuhe, Hose, Schuhe)

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten um sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zu dem Vorfall. Wer den Überfall beobachtet hat oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell