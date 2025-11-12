Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Gartenlaube gerät in Brand - Polizei ermittelt

Duisburg (ots)

Die Gartenlaube eines 62-jährigen Duisburgers geriet am frühen Dienstagabend (11. November, 17:20 Uhr) im Bereich Am Schürmannshof / Emscherstraße in Vollbrand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den aufsteigenden Rauch und verständigte umgehend die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Verletzt wurde niemand.

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell