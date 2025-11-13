Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Handtaschenraub am Hauptbahnhof - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte entriss am frühen Mittwochabend (12. November, gegen 17:40 Uhr) einer 82-jährigen Frau auf der Kammerstraße die Handtasche und flüchtete in Richtung der Radstation am Hauptbahnhof. Während der Flucht nahm sie das Bargeld aus der Tasche und ließ diese schließlich an einer Mülltonne zurück.

Die Polizei Duisburg sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Täterin machen können. Laut Aussagen eines Zeugen wird die Täterin wie folgt beschrieben: Etwa 19 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß, auffällige Frisur - lockige, braune Haare, die bis zur Brust reichen. Sie soll in Begleitung einer weiteren weiblichen Person gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell