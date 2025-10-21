PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtragsmeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: Goch: Brand in Mehrfamilienhaus: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Sonntagnacht (19. Oktober 2025) ereignete sich ein Brand auf der Kalkarer Straße in Goch. Ein 32-jähriger Bewohner der Leiharbeiterunterkunft steht im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein und war flüchtig. Heute Morgen (21. Oktober 2025) konnte der Mann dann in der Nähe der Unterkunft durch die Polizei festgenommen werden. Anschließend wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und schwere Brandstiftung anordnete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Rückfragen von Journalisten sind bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten. Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6141429 (178)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:47

    POL-KR: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

    Krefeld (ots) - Am Freitag (17. Oktober 2025) gegen 10:50 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, dass zwei Männer im Umkreis der Virchowstraße an Häusern klingeln und sich als Postmitarbeiter ausgeben würden. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass es sich um Vorbereitungshandlungen für Einbrüche handeln könnte. Währenddessen fuhren die verdächtigen Männer in einem Auto davon. Als eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:17

    POL-KR: Dank Zeugin: Polizei stellt verdächtiges Trio

    Krefeld (ots) - Zwei verdächtige Männer und eine Frau konnte die Polizei in der Nacht auf Sonntag (19. Oktober 2025) stellen. Eine Zeugin hatte gegen 0:30 Uhr beobachtet, wie einer der Männer auf der Ahornstraße den Innenraum eines Pkw durchwühlte. Als sie ihn ansprach, ergriff er die Flucht. Die Frau rief die Polizei. Auf der Kastanienstraße machten die Beamten das Trio in einem Transporter ausfindig, darunter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren