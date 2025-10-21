Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtragsmeldung: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: Goch: Brand in Mehrfamilienhaus: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Sonntagnacht (19. Oktober 2025) ereignete sich ein Brand auf der Kalkarer Straße in Goch. Ein 32-jähriger Bewohner der Leiharbeiterunterkunft steht im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein und war flüchtig. Heute Morgen (21. Oktober 2025) konnte der Mann dann in der Nähe der Unterkunft durch die Polizei festgenommen werden. Anschließend wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und schwere Brandstiftung anordnete. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Rückfragen von Journalisten sind bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten. Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6141429 (178)

