PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: Goch: Brand in Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Am Sonntag (19. Oktober 2025) brannte es gegen 0:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Kalkarer Straße in Goch. Alle Bewohner der Leiharbeiterunterkunft konnten das Haus unverletzt verlassen und wurden anderweitig untergebracht. Der Brand wurde gelöscht. Ein 32-Jähriger Bewohner des Hauses steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen wurde eingeleitet. Eine Mordkommission, bestehend aus Kriminalbeamten der Polizei Krefeld und Kleve, hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen von Pressevertretern sind bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten. (177)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:47

    POL-KR: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

    Krefeld (ots) - Am Freitag (17. Oktober 2025) gegen 10:50 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, dass zwei Männer im Umkreis der Virchowstraße an Häusern klingeln und sich als Postmitarbeiter ausgeben würden. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass es sich um Vorbereitungshandlungen für Einbrüche handeln könnte. Währenddessen fuhren die verdächtigen Männer in einem Auto davon. Als eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:17

    POL-KR: Dank Zeugin: Polizei stellt verdächtiges Trio

    Krefeld (ots) - Zwei verdächtige Männer und eine Frau konnte die Polizei in der Nacht auf Sonntag (19. Oktober 2025) stellen. Eine Zeugin hatte gegen 0:30 Uhr beobachtet, wie einer der Männer auf der Ahornstraße den Innenraum eines Pkw durchwühlte. Als sie ihn ansprach, ergriff er die Flucht. Die Frau rief die Polizei. Auf der Kastanienstraße machten die Beamten das Trio in einem Transporter ausfindig, darunter der ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:45

    POL-KR: Schockanruf - Betrüger täuschen erkrankte Familienangehörige vor

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (16. Oktober 2025) klingelte bei einer 88-jährigen das Telefon. Sie nahm den Hörer ab und vernahm eine männliche Stimme, die sich als ihr Sohn ausgab. Er berichtet von einer schweren Corona-Erkrankung und einer speziellen Behandlungsmethode, die für die Rettung seines Lebens zwingend notwendig sei. Dafür müsse er jedoch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren