Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Kleve und Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve: Goch: Brand in Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Am Sonntag (19. Oktober 2025) brannte es gegen 0:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus auf der Kalkarer Straße in Goch. Alle Bewohner der Leiharbeiterunterkunft konnten das Haus unverletzt verlassen und wurden anderweitig untergebracht. Der Brand wurde gelöscht. Ein 32-Jähriger Bewohner des Hauses steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Die Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen wurde eingeleitet. Eine Mordkommission, bestehend aus Kriminalbeamten der Polizei Krefeld und Kleve, hat die Ermittlungen übernommen. Rückfragen von Pressevertretern sind bitte an die Staatsanwaltschaft Kleve zu richten. (177)

