Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Auto gestohlen - GPS-Ortung führte zum Erfolg

Duisburg (ots)

Ein Paketlieferant meldete der Polizei am Mittwochvormittag (12. November, 10:50 Uhr) den Diebstahl seines Ford Connect vom Sternbuschweg.

Als er ein Paket in einem Mehrfamilienhaus auslieferte und zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen samt Schlüssel im Zündschloss entwendet worden war. Er verständigte die Polizei, aktivierte die Pkw-Ortung und setzte die Beamten über den Live-Standort in Kenntnis.

Die Einsatzkräfte konnten das blaue Auto parkend und verlassen an der Autobahnausfahrt Duisburg-Homberg auf der A40 auffinden. Ein Motorradpolizist verfolgte den Dieb zu Fuß. Kurz darauf stießen weitere Beamte auf den Flüchtigen (52) und brachten ihn zur Polizeiwache Präsidium.

Der Paketlieferant erhielt sein Auto unbeschadet zurück. Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 52-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren