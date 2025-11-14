Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Auto kommt von Fahrbahn ab - Ein Verletzter

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ein 49-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag (14. November, 2:20 Uhr) mit seinem schwarzen Toyota Corolla auf der Saarstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild und einen Laternenmast geprallt.

Als die verständigten Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, hatte sich der Unfallverursacher bereits aus dem stark beschädigten Auto befreit.

Ein Busfahrer (40) schilderte den Beamten, dass er mit seinem Bus auf der Saarstraße in Fahrtrichtung Harry-Epstein-Platz unterwegs war. Dabei konnte er sehen, wie der schwarze Toyota plötzlich ausscherte und mit dem Straßenschild kollidierte.

Um auszuschließen, dass Alkoholkonsum eine Rolle spielte, führten die Polizisten bei dem 49-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der negativ verlief.

Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der Unfallverursacher womöglich am Steuer eingeschlafen war.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell