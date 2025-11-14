PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Auto kommt von Fahrbahn ab - Ein Verletzter

POL-DU: Altstadt: Auto kommt von Fahrbahn ab - Ein Verletzter
  • Bild-Infos
  • Download

Duisburg (ots)

Ein 49-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag (14. November, 2:20 Uhr) mit seinem schwarzen Toyota Corolla auf der Saarstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild und einen Laternenmast geprallt.

Als die verständigten Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, hatte sich der Unfallverursacher bereits aus dem stark beschädigten Auto befreit.

Ein Busfahrer (40) schilderte den Beamten, dass er mit seinem Bus auf der Saarstraße in Fahrtrichtung Harry-Epstein-Platz unterwegs war. Dabei konnte er sehen, wie der schwarze Toyota plötzlich ausscherte und mit dem Straßenschild kollidierte.

Um auszuschließen, dass Alkoholkonsum eine Rolle spielte, führten die Polizisten bei dem 49-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der negativ verlief.

Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der Unfallverursacher womöglich am Steuer eingeschlafen war.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 14:35

    POL-DU: Neudorf-Süd: Auto gestohlen - GPS-Ortung führte zum Erfolg

    Duisburg (ots) - Ein Paketlieferant meldete der Polizei am Mittwochvormittag (12. November, 10:50 Uhr) den Diebstahl seines Ford Connect vom Sternbuschweg. Als er ein Paket in einem Mehrfamilienhaus auslieferte und zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass der Wagen samt Schlüssel im Zündschloss entwendet worden war. Er verständigte die Polizei, aktivierte ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:10

    POL-DU: Alt-Homberg: Verpuffung in Mehrfamilienhaus - Ein tödlich Verletzter

    Duisburg (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochabend (12. November, 23 Uhr) mit starken Kräften zu einem Wohnungs- und Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Moerser Straße aus. Der Feuerwehr gelang es, eine Ausweitung des Brandes auf andere Häuser zu verhindern und das Feuer zu löschen. Im Verlauf der Löscharbeiten entdeckten Rettungskräfte in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren