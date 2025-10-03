Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Leverkusen (ots)

Um 20:03 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wiesdorf alarmiert. Die Leitstelle entsandte umgehend Kräfte der Berufsfeuerwehr, sowie Kräfte des Löschzuges Bürrig und des Löschzuges Wiesdorf der Freiwilligen Feuerwehr. Laut Meldendem wurde die Bewohnerin der betroffenen Wohnung vermisst.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses festzustellen. Umgehend wurde Kräfte zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt und die Bewohnerin aus ihrer Wohnung gerettet. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Einsatzkräfte geräumt. Aufgrund der Rauchgasinhalation und dem Verletzungsmuster wurde ein Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle entsendet und die Patientin in eine Spezialklinik für Rauchgasinhalationen transportiert.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde die Wohnung und das Treppenhaus belüftet und die Brandwohnung an die Polizei übergeben. Aufgrund der Ruß-Beaufschlagung und Temperatureinwirkung ist die Wohnung unbewohnbar.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch den Löschzug Schlebusch und den Löschzug Bürrig der Freiwilligen Feuerwehr und den Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr sichergestellt.

