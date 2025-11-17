Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Wohnungsbrand - eine Person verstorben

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (13. November, 10 Uhr) verständigte ein 39-jähriger Anwohner von der Heerstraße die Feuerwehr, weil ein Rauchmelder in einem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ertönte und Rauch aus einem Fenster zu sehen war.

Die Feuerwehr löschte den Brand in einer Wohnung eines 66-Jährigen. Während der Löscharbeiten stießen die Rettungskräfte in der Wohnung auf einen Mann in hilfloser Lage und brachten ihn in eine sichere Umgebung. Ein anwesender Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Einsatzkräfte identifizierten den Verstorbenen noch vor Ort als den 66-Jährigen Bewohner.

Zu weiteren verletzten Personen kam es nicht. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird ein Brandsachverständiger eingesetzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Ein technischer Defekt konnte vor Ort jedoch ausgeschlossen werden.

Ebenso beantragte die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Amtsgericht Duisburg eine rechtsmedizinische Untersuchung des Verstorbenen, die am Freitag (14. November) vorgenommen wurde. Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigte, dass der 66-Jährige durch den Brand ums Leben kam.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell