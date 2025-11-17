POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Korrektur - Polizei ermittelt nach Fußballspiel
Duisburg (ots)
Nach einem Fußballspiel auf einer Sportanlage an der Straße Honnenpfad kam es am Freitagabend (14. November, 21:36 Uhr) zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6159964
Bei dem Verletzten handelt es sich nicht, wie berichtet, um einen Wanheimer Spieler, sondern um einen Zuschauer.
