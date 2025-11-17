PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Korrektur - Polizei ermittelt nach Fußballspiel

Duisburg (ots)

Nach einem Fußballspiel auf einer Sportanlage an der Straße Honnenpfad kam es am Freitagabend (14. November, 21:36 Uhr) zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6159964

Bei dem Verletzten handelt es sich nicht, wie berichtet, um einen Wanheimer Spieler, sondern um einen Zuschauer.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 12:10

    POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Polizei ermittelt nach Fußballspiel

    Duisburg (ots) - Nach einem Fußballspiel auf einer Sportanlage an der Straße Honnenpfad kam es am Freitagabend (14. November, 21:36 Uhr) zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Wanheimer Spieler verletzt wurde. Nachdem sich der Spieler über ein Tor und den anschließenden Sieg gefreut und gejubelt hatte, soll eine Personengruppe von 10 bis 15 Personen auf ihn ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:18

    POL-DU: Dellviertel: Wohnungsbrand - eine Person verstorben

    Duisburg (ots) - Am Donnerstagmorgen (13. November, 10 Uhr) verständigte ein 39-jähriger Anwohner von der Heerstraße die Feuerwehr, weil ein Rauchmelder in einem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ertönte und Rauch aus einem Fenster zu sehen war. Die Feuerwehr löschte den Brand in einer Wohnung eines 66-Jährigen. Während der Löscharbeiten stießen die Rettungskräfte in der Wohnung auf einen Mann in hilfloser ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren