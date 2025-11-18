Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Pedelec-Fahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Duisburg (ots)

Ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Montagmittag (17. November) auf der Krausstraße bei einem Ausweichmanöver verletzt. Der Radfahrer war gegen 11:50 Uhr unterwegs, als ihm ein schwarzer Renault Megane entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 46-Jährige aus, geriet dabei jedoch ins Rutschen und stürzte zu Boden. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer soll einfach weitergefahren sein, ohne dem gestürzten Radfahrer zu helfen oder die Polizei zu verständigen. Der Radfahrer meldete den Vorfall später bei der Citywache der Polizei Duisburg. Er gab den Beamten das Kennzeichen des Fahrzeugs sowie eine Personenbeschreibung durch. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Halter des Autos aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell