Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251113-2: Täter in Wohnungen eingebrochen - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Zwei Häuser angegangen

Am Mittwochabend (12. November) sowie in der Nacht zu Donnerstag (13. November) sind Unbekannte in Häuser in Bergheim Quadrath-Ichendorf eingedrungen. In einem Fall entwendeten Täter Geld und Schmuck. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen brachen Unbekannte eine Balkontür an einem Haus am Wacholderweg auf. Gegen 19 Uhr bemerkte der Bewohner des Hauses Geräusche und stellte fest, dass Unbekannte im Obergeschoss sein Schlafzimmer durchwühlt hatten. Die Täter sollen mit einer Leiter zu dem Fenster gelangt sein.

Zwischen Freitag 17.45 Uhr und Mitternacht sollen sich Diebe über eine Terrassentür Zutritt zu einem Haus an der Köln-Aachener-Straße verschafft haben. Die Täter sollen sämtliche Schränke durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet haben.

In beiden Fällen nahmen alarmierte Polizisten den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren am Tatort und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem Zuhause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind. Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell