Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251112-2: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Werkzeuge und Maschinen entwendet

Zwischen Montagabend (10. November) und Dienstagmorgen (11. November) haben Unbekannte zwei Fahrzeuge in Bergheim aufgebrochen und Werkzeuge sowie Maschinen entwendet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 7 Uhr zwei Mercedes-Transporter an der Friedrich-Bessel-Straße aufgebrochen haben. Sie sollen Werkzeuge, Maschinen und Zubehör entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass die Täter bei einem Transporter eine Schiebetür sowie bei dem anderen Wagen eine Hecktür aufgebrochen haben. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Fahrzeugen liegen. Räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen und Parken aus dem Fahrzeug. Täter machen sich in der Regel vor dem Aufbrechen des Fahrzeugs oder dem Einschlagen einer Scheibe ein Bild von der zu erwartenden Beute. Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in Gebäuden. (sc)

