Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flucht vor Polizeikontrolle endet im Maisfeld - Ermittlungen gegen 43-Jährige ohne Fahrerlaubnis eingeleitet

B192 bei Holzendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Die Kriminalpolizei Ludwigslust ermittelt, nachdem sich die Fahrerin eines Pkw am 12.07.2025 im Verlauf einer allgemeinen Verkehrskontrolle mit Beamten der Polizei Sternberg eine Verfolgungsfahrt zwischen Holzendorf und Neu Pastin im Landkreis Ludwigslust-Parchim lieferte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12:45 Uhr, als die Polizeikräfte beabsichtigten den Ford auf der B192 in Holzendorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Das Fahrzeug beschleunigte jedoch sofort stark und die mutmaßliche Tatverdächtige versuchte sich durch erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie riskante Überholmanöver von den eingesetzten Polizeikräften zu entfernen. Am Abzweig Neu Pastin hätte die Fahrerin schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Maisfeld stecken. Bereits bei Eintreffen der Beamten befand sich jedoch keine Person am Unfallort. Die unmittelbar vor Ort eingeleiteten Ermittlungen führten jedoch zeitnah zu einer 43-jährigen, mehrfach polizeibekannten Frau aus dem Landkreis Rostock. Diese muss sich nun u.a. wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen indes nicht vor.

