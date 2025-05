BPOL NRW: Passant beraubt - Bundespolizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots) - Gestern Morgen (11. Mai) soll ein Unbekannter in einer Straßenbahn in Gelsenkirchen, nach einem Streit, einem Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 7:55 Uhr wurde ein 41-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Gelsenkirchen vorstellig. Dieser gab ...

mehr