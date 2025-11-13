PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251113-1: Festnahme nach Einbruch in Büro

Pulheim (ots)

Beschuldigter in Untersuchungshaft

Polizisten haben am Mittwoch (5. November) einen Mann (33) in Pulheim-Stommeln festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in ein Büro in Pulheim eingebrochen zu sein. Der 33-Jährige wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Gegen 8.40 Uhr alarmierten die Geschädigten die Polizei, nachdem in ihr Büro am Wilhelm-Mevis-Platz eingebrochen worden war. Unbekannte sollten Bargeld sowie ein Handy und Kopfhörer entwendet haben.

Im Rahmen der Ermittlungen orteten alarmierte Polizisten die Kopfhörer in der Straße "Zum Ommelstal" in Stommeln. Bei einer anschließenden Durchsuchung trafen die Beamten auf den 33-Jährigen sowie weiteres Diebesgut und Aufbruchswerkzeug. In einer Befragung legte der Mann ein umfassendes Geständnis für den Einbruch in das Büro ab.

Die Beamten nahmen den nunmehr Beschuldigten, der keinen festen Wohnsitz hat, fest und brachten ihn auf eine Polizeiwache. Dort fanden sie bei einer Durchsuchung einen Schlagring, zwei Spritzen sowie drei Smartphones und stellten die Gegenstände sicher. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 dauern an. Bestandteil der Ermittlungen ist unter anderem herauszufinden und zuzuordnen, woher das übrige aufgefundene Diebesgut stammt. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

