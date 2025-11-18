Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Polizei geht Hinweis nach - Drogenfund

Duisburg (ots)

Eine Zeugin gab der Polizei einen Hinweis, dass am Montagabend (17. November, 19:50 Uhr) aus einer Wohnung an der Fürst-Bismarck-Straße heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt werde.

Zivile Polizisten beobachteten das Mehrfamilienhaus und kontrollierten einen herauskommenden 18-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten eine geringe Menge Haschisch fest und stellten diese sicher. Der junge Mann muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Die Einsatzkräfte vollstrecken den Beschluss umgehend und stießen in der Wohnung auf vier Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren sowie auf die Wohnungsmieterin (24). Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Betäubungsmittel, dazugehöriges Verpackungsmaterial, Bargeld, ein Handy, mehrere Messer und eine erlaubnisfreie Luftpistole und stellten alles sicher.

Auch die 24-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell