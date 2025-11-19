Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: 85-Jährige ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes in der Duisburger Altstadt von Dienstagnachmittag (18. November, gegen 15:20 Uhr). Ein Unbekannter soll eine 85-Jährige nach einem Bankbesuch auf der Königstraße bis zu ihrem auf der Straße "Am Mühlenberg" geparkten Auto verfolgt und ihr dort die Handtasche aus der Hand geschlagen haben. Das Portemonnaie der Frau sei zu Boden gefallen, berichtete sie den Einsatzkräften. Der Räuber habe es aufgehoben und sei damit verschwunden. Gesucht wird ein etwa 55 Jahre alter und 1,75 Meter großer Mann mit dunklen, kurzen Haaren, kräftiger Statur und Drei-Tage-Bart. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

